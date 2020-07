What Happened è disponibile oggi su Steam (Di venerdì 31 luglio 2020) Il publisher indipendente Katnappe e lo studio di sviluppo Genius Slackers hanno annunciato che il titolo di horror ambientato in un liceo, What Happened, è disponibile per PC su Steam, con un 10% di sconto per il lancio. What Happened conduce i giocatori in un viaggio nell’instabilità mentale indotta dalla droga attraverso la mente martoriata di Stiles, uno studente in preda a demoni reali e immaginari. L’empatia dei giocatori nei confronti di Siles e del suo dolore influenzerà gli eventi del gioco, che ha come obiettivo quello di sconfiggere i suoi istinti autodistruttivi. In What Happened i giocatori esploreranno una versione abbastanza diversa della classica scuola superiore americana, dove i corridoi familiari ... Leggi su gamerbrain

Il publisher indipendente Katnappe e lo studio di sviluppo Genius Slackers hanno annunciato che il titolo di horror ambientato in un liceo, What Happened, è disponibile per PC su Steam, con un 10% di ...

Il publisher indipendente Katnappe e lo studio di sviluppo Genius Slackers hanno annunciato che il titolo di horror ambientato in un liceo, What Happened, è disponibile per PC su Steam, con un 10% di ...