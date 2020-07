Viaggio nel lato oscuro di Telegram (Di venerdì 31 luglio 2020) L'app di messaggistica nata per garantire zero controlli da parte delle autorità, sotto sotto è una cloaca delle peggio nefandezze. Un pozzo senza regole frequentato da terroristi, pedofili, e tanti ragazzini. Ma la polizia c'è. Una giungla fitta che si richiude alle tue spalle e, là in fondo, l'orrore. Prima di affrontare il Viaggio nei telefoni dei ragazzini si dovrebbe rileggerlo, Cuore di tenebra di Joseph Conrad. Preparerebbe almeno un po' a immergersi in quegli schermi e a scoprire l'indicibile digitale: immagini pornografiche e pedopornografiche, soprattutto, ma anche file cosiddetti «gore», estremi, con bambini e bambine legati e frustati, piccoli violentati a due-tre anni o costretti a far sesso con animali; adulti che si suicidano, oppure spaccati a bastonate, menomati, decapitati; cani e gatti torturati e lasciati ... Leggi su panorama

andreadelogu : Fra sconvolto dalle dinamiche. La sua prima volta nel viaggio dei sentimenti. - caritas_milano : Mohamed,19 anni,ha lasciato la Somalia,quando ne aveva 15. Dopo l'inferno della Libia e il viaggio su una caretta… - _MiBACT : Viaggio in Italia - per un'estate italiana | Un inedito racconto del patrimonio culturale attraverso paesaggio, cit… - blvckmvvn : RT @obrienbase: Sono single da 4 mesi perché ho trovato nel computer del mio ragazzo una cartella che si chiamava xxx. L’ho aperta pensando… - frasigno66 : RT @panorama_it: L'app di messaggistica nata per garantire zero controlli da parte delle autorità, sotto sotto è una cloaca delle peggio ne… -

Ultime Notizie dalla rete : Viaggio nel Un libro, un viaggio nel tempo | Notizie dal cuore delle Alpi Alta Rezia News Vacanze di lavoro per 38% studenti

(ANSA) - MILANO, 31 LUG - Rinunciano alla vacanza e al completo relax, decidendo di lavorare o dedicarsi allo studio: sono il 64% gli studenti italiani che non faranno un viaggio estivo e il 38% quell ...

MARCO BOCCI/ “Sono un musicista fallito, quando canto, Laura Chiatti mi dice…”

“Sono 20 anni che faccio questo mestiere – esordisce Marco Bocci negli studi di “C’è Tempo Per…” – sono 20 anni che mi diverto, cerco di dare il massimo, mi appassiono, ci sono tanti progetti per il f ...

(ANSA) - MILANO, 31 LUG - Rinunciano alla vacanza e al completo relax, decidendo di lavorare o dedicarsi allo studio: sono il 64% gli studenti italiani che non faranno un viaggio estivo e il 38% quell ...“Sono 20 anni che faccio questo mestiere – esordisce Marco Bocci negli studi di “C’è Tempo Per…” – sono 20 anni che mi diverto, cerco di dare il massimo, mi appassiono, ci sono tanti progetti per il f ...