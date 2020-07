“Tunisia, migranti verso l’imbarco per Lampedusa”, ma sono tunisini che rientrano a casa dalla Libia (Di venerdì 31 luglio 2020) I nostri contatti ci segnalano un video pubblicato da un consigliere comunale di un Municipio di Roma secondo il quale mostrerebbe una carovana di migranti verso l’imbarco per Lampedusa. Ciò che le immagini mostrano, in effetti, è una grandissima quantità di persone in marcia con i bagagli al seguito. Tunisia, direzione Città di Mahdia e poi imbarco per Lampedusa. È fisicamente impossibile accoglierli tutti… Il filmato originale pubblicato da Al Arabyia il 20 aprile 2020 Il post del consigliere comunale è stato pubblicato il 18 luglio 2020. Per risalire alla fonte del video è sufficiente catturarne un frame (abbiamo usato l’immagine che vedete) e fare una ricerca per immagini su Google. Tra i risultati troviamo un post pubblicato il 20 aprile 2020 sulla pagina ... Leggi su bufale

