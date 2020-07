Tragedia all'Isola Rossa, il dolore per la morte del sub 50enne (Di venerdì 31 luglio 2020) , Visited 2.556 times, 2.556 visits today, Notizie Simili: Ospedale di Tempio, scontro tra i sindaci e l'Ats… Dal viaggio al ristorante, quanto costa una vacanza… Gli sportivi olbiesi, gli "atleti da ... Leggi su galluraoggi

msgelmini : La notte del #26luglio 2019 moriva in circostanze drammatiche #CercielloRega. Sua moglie, gli amici, i familiari e… - MrsIngr : Franceschini fonda le Br, impugna una pistola (partigiana), tocca l'uomo che pedina (Andreotti) affronta orfani e v… - AndreaGiunchi : @samskeyti79 Sicuramente, ma la rincorsa all'€ post mani pulite & Amato, con liberalizzazioni un tanto al chilo e G… - infoitinterno : Tragedia all'Isola Rossa, il dolore per la morte del sub 50enne di Milano - ingiuly : @FI69interista e l'inter?! Stampa appecorata all'ennesima potenza... Tra l'altro 2 CL vinte...1 con rigore e trag… -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia all

Incidente mortale in mare all’Isola Rossa. Un sub milanese di 50 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un’elica di una imbarcazione durante una battuta di pesca. L’uomo è stato soccorso ...Il virus avrebbe viaggiato in canoa, forse all’interno del corpo di un pescatore ... Per fortuna non tutti gli spillover finiscono in tragedia come l’Aids o Covid19. Ma si stima che oltre il 60% delle ...