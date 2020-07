Torino, 80enne Cura Piante di Marijuana del Figlio: “Mi Aveva Detto che Era Luppolo per Fare Birra” (Di venerdì 31 luglio 2020) Le erano state affidate alcune piantine di cannabis che Aveva fatto crescere a dismisura, ma il Figlio le Aveva Detto che era Luppolo per la produzione di birra, l’anziana non sospettava di nulla. Una 80enne Aveva innocentemente Curato delle Piante di Marijuana del Figlio in casa, senza aver la minima idea di cosa si trattasse, credendo infatti che fosse del Luppolo destinato alla produzione di birra. Ed è per questo motivo che quando la squadra mobile si è recata nella sua abitazione, nel quartiere Santa Rita di Torino, la signora ha fatto entrare gli agenti senza Fare storie. Ha raccontato che il Figlio ... Leggi su youreduaction

