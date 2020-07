Tonali ad un passo dall'Inter: lunedì il giocatore sarà a Milano per firmare e fissare le visite mediche (Di venerdì 31 luglio 2020) L'Inter ha in pugno Sandro Tonali. A riportare la notizia è la redazione del Corriere di Brescia secondo cui la trattativa tra i nerazzurri ed il Brescia per il trasferimento del giovane centrocampista è ormai in procinto di andare in porto. Per mettere mano sul talento lodigiano l'Inter sborserà in tutto 35 milioni di euro (10 milioni subito per il prestito oneroso, 25 la stagione prossima per l'obbligo di riscatto): la trattativa è ormai alle fasi finali, nella giornata di lunedì Tonali si... Leggi su 90min

