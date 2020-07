Temptation Island, colpo di scena: dopo il falò ci ripensa e ora frequenta la single (Di venerdì 31 luglio 2020) Sorpresona a Temptation Island: un mese dopo l’esperienza al villaggio le cose sono decisamente cambiate per una delle coppie di questa edizione. dopo essere usciti insieme, lui ci ha ripensato e all’ultimo “confronto” con Filippo Bisciglia, quello appunto registrato tempo dopo la fine delle registrazioni, si è presentato da solo. E lei idem. dopo aver mostrato ai telespettatori i falò di Antonella Elia e Pietro Delle Piane, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso e Anna Boschetto e Andrea Battistelli, questi ultimi due terminati con il lieto fine, il conduttore ha rivisto tutte le coppie che hanno partecipato a questa edizione per sapere come si è evoluto il loro rapporto dopo “il viaggio nei ... Leggi su caffeinamagazine

