Temptation Island 2020: un mese dopo, quante coppie sono scoppiate? (Di venerdì 31 luglio 2020) Come si è conclusa l’edizione 2020 di Temptation Island? Le sei coppie di fidanzati protagonista del reality show di Canale Cinque hanno vissuto un mese di gioie e arrabbiature davanti al falò di Filippo Bisciglia…. Ma quante di queste arrabbiatura hanno concretamente scoppiato le coppie? E quante altre, invece, hanno deciso di tornare insieme nonostante quanto accaduto nel programma Mediaset? Scopriamolo insieme in questo articolo riassuntino sullo speciale Temptation Island 2020: un mese dopo… Temptation Island 2020: Ciavy e Valeria I due si sono fatti ... Leggi su ultimenotizieflash

stanzaselvaggia : Perché Pietro, parlando della Elia, in realtà parla di sè. - zazoomblog : Temptation Island 2020: chi si è lasciato e chi no – Video - #Temptation #Island #2020: #lasciato… - zazoomblog : Valeria e Ciavy dopo Temptation Island: “Ci stiamo risentendo” - #Valeria #Ciavy #Temptation #Island: - I_love_carrots_ : RT @_mirianaa__: Harry è venuto in Italia solo per vedersi Temptation Island. - infoitcultura : Ciavy mente ancora | La rinascita di Valeria dopo Temptation Island -