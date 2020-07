Sospeso Resta a Casa e Vinci (Di venerdì 31 luglio 2020) Resta a Casa e Vinci Rai 2 può tirare un sospiro di sollievo: oggi andranno in onda le ultime puntate di Resta a Casa e Vinci e L’Italia Che Fa, le due trasmissioni che hanno consegnato al pomeriggio della rete un sonoro flop. E’ estate e i numeri fanno meno impressione rispetto al resto dell’anno, ma gli ascolti raccolti da Costantino Della Gherardesca e Veronica Maya in questi caldi mesi sono stati a dir poco imbarazzanti. Il quiz, versione post Coronavirus di Apri e Vinci, ha una mission che, col senno di poi, è quasi una beffa: “coinvolge le famiglie italiane”. Ne ha coinvolte davvero poche: media attorno al 2.5% di share e circa 300.000 spettatori. Il tutto (o meglio, il poco!) coinvolgendo un cast di personaggi famosi ... Leggi su davidemaggio

Mediaset, il giudice spagnolo dà ragione a Vivendi. Resta sospeso il progetto Mfe

Decreto Agosto, cosa prevede la bozza di testo, ultime notizie novità

Approvato il terzo scostamento di bilancio da 25 miliardi di euro e il prolungamento dello Stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020, l’attenzione si sposta sul decreto Agosto 2020 e su tutte quelle ...

Rai 2, finisce l’agonia del pomeriggio: stop a Costantino, chiude la Maya

Inutili, come anche il quiz, che viene sospeso (era previsto fino al 21 agosto ... Da lunedì 3 agosto, al posto di Resta a Casa e Vinci e L’Italia Che Fa, viene anticipata alle 14 la terza stagione di ...

