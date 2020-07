Somiglianza tra Valeria Liberati e Soleil Sorge (Di venerdì 31 luglio 2020) Quello delle somiglianze è un post che noi di IsaeChia dedichiamo quotidianamente alle tante segnalazioni inviateci dai lettori del nostro sito (via mail a isa.e.chia@gmail.com o via social network, tramite le nostre pagine Facebook, Twitter o Instagram) che propongono una similitudine fisica che loro riscontrano, nei tratti o nei colori, tra due personaggi della televisione, della musica, del cinema, del gossip o dello sport. Si tratta pertanto di un post leggero, senza alcun fine se non quello di constatare o meno l’esistenza di qualche analogia tra due persone note. Eccovi la Somiglianza di quest’oggi: Raga non so come fate a guardare Valeria Liberati e non farvi prendere un colpo. A me pare di guardare sempre Soleil Sorge. Lily Che ne pensate? (L’immagine di ... Leggi su isaechia

lombarda38 : @LucaBizzarri Tra questi non c'è somiglianza con la statura ma neppure uguali tra loro - _Maria2608 : La somiglianza tra Cleo e GG 2.0 è impressionante #circozzi - huiiseokk : la somiglianza tra Amber e Jackson.... è spaventosa ?? - pesciabror : Non smetterà mai di stupirmi la somiglianza inquietante tra Millie Bobby Brown e Barbara D'urso - __TheBlackSheep : Ho appena notato la somiglianza tra Carlo e Dawson. #TemptationIsland -

