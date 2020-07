“Sei completamente pazza!”. Tutti contro Antonella Elia, quello che ha fatto è clamoroso e nessuno la perdona (Di venerdì 31 luglio 2020) Antonella Elia ancora al centro delle polemiche. contro la showgirl tanti utenti in rete. Accuse pesanti che non la lasciano tranquilla. E dire che Antonella Elia era arrivata sull’isola delle tentazioni sicura dell’amore di Pietro e forte della promessa di lui di convolare a nozze entro la fine dell’anno. E invece la realtà ha raccontato un’altra storia. Pietro ha ceduto alle lusinghe di una tentatrice e Antonella Elia? Al falò finale di Temptation Island la showgirl pare irremovibile. E’ durissima con l’attore che alla fine la implora. Va via da sola. Un mese dopo, però, all’incontro con Filippo Bisciglia, sottolinea di essere ancora molto innamorata di Delle Piane. Il conduttore le chiede ... Leggi su caffeinamagazine

