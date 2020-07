"Real Madrid, Zidane punta Badiashile come nuovo Varane" (Di venerdì 31 luglio 2020) Madrid - Zinedine Zidane ha 'scovato' il nuovo Varane . Secondo quanto scrive 'As', il tecnico francese del Real Madrid avrebbe messo gli occhi su Benoit Badiashile , 19enne difensore del Monaco, ... Leggi su corrieredellosport

MADRID - Zinedine Zidane ha 'scovato' il nuovo Varane. Secondo quanto scrive 'As', il tecnico francese del Real Madrid avrebbe messo gli occhi su Benoit Badiashile, 19enne difensore del Monaco, inseri ...

