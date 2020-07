Raul Jimenez Juventus, un top club fa sul serio: Paratici avvisato (Di venerdì 31 luglio 2020) Raul Jimenez Juventus – La Juventus cerca di puntellare il reparto in vista della prossima stagione. I bianconeri adesso guardano anche in Inghilterra dove sarebbe stato adocchiato un centravanti. Dalla stampa portoghese però sembrerebbero essere arrivate notizie poco confortanti: c’è l’offerta di un top club. Mercato Juve: lo United fa sul serio per Jimenez Secondo le ultime indiscrezioni riportate da “RTP Portugal” il Manchester United avrebbe messo sul piatto 60 milioni per aggiudicarsi le prestazioni di Raul Jimenez. Il bomber messicano dei Wolves piace molto ai red devils che adesso balzerebbero in vantaggio nella corsa al calciatore. Leggi anche: Juventus Roma probabili ... Leggi su juvedipendenza

Guidobaldo29 : RT @JPeppp: La Juventus è vicina all'accordo per Raul Jimenez. (As) - ShootersykEku : 70-80-90 quando azz costa sto #Jimenez? - AleGobbo87 : RT @JPeppp: La Juventus è vicina all'accordo per Raul Jimenez. (As) - CONVlCTEDFELON : RT @TUTTOJUVE_COM: Dal Portogallo: Raul Jimenez lontano dalla Juve, lo United è in vantaggio - ViviMDE : @EdoardoMecca1 Ma chi è sto Raul Jimenez? ?? -