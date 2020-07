Open Arms, la gaffe del TG2 in diretta: “Colpo di scena, Salvini non andrà a processo” (Di venerdì 31 luglio 2020) Open Arms, la gaffe del TG2 in diretta: “Colpo di scena, Salvini non andrà a processo” L’emozione della diretta. Ieri, dal Senato, a pochi secondi dalla chiusura delle votazioni sul caso Open Arms, il servizio del TG2 ha annunciato un colpo di scena che sa tanto di gaffe. La giornalista ha infatti dichiarato: “Salvini non andrà a processo, non è stata concessa l’autorizzazione”. La giornalista era presente nella sala dei Postergali, quella usata per le dirette dove non sono presenti agenzie né computer o schermi da cui seguire i lavori in Aula. La conduttrice del TG2 ha annunciato: “Lo spoglio si è concluso ... Leggi su tpi

