Maddie McCann, cantina segreta ad Hannover: agenti portano via sacchi pieni di oggetti (Di venerdì 31 luglio 2020) Maddie McCann ultime notizie: mentre il legale di Christian Brueckner, il cittadino tedesco già in carcere per reati sessuali e sospettato di aver rapito e ucciso la piccola a Praia da Luz, nell’Algarve, ormai 13 anni fa, ne chiede la scarcerazione, si cerca in una cantina segreta ad Hannover. Ricerche in una cantina segreta ad Hannover: agenti portano via sacchi pieni di oggetti Cosa hanno prelevato gli inquirenti dal locale seminterrato nella periferia della città tedesca di cui nessuno conosceva l’esistenza? Che cosa c’era nei sacchi che gli agenti hanno portato via? Al momento non è dato ... Leggi su urbanpost

