La storia di Leonardo, salvato dallo sfratto da un anonimo benefattore (Di venerdì 31 luglio 2020) Per fortuna, dopo tante sofferenze, il lieto fine è arrivato, al termine di una storia agghiacciante e purtroppo non così rara nell’Italia contemporanea. Quella in cui il fenomeno delle aste giudiziarie ha conosciuto un feroce quanto drammatico boom, del quale vi avevamo parlato già in passato sulle pagine del Paragone. E che ha rischiato di rimanere colpevolmente inerte di fronte alle disgrazie di Leonardo, un ragazzino di 14 affetto dalla sindrome di Dravet (una grave malattia epilettica) e residente a Piazzola sul Brenta, nella provincia di Padova. I problemi della famiglia del ragazzo erano iniziati tra il 2010 e il 2011, quando la piccola azienda di saldature gestita dal papà era entrata in crisi. I debiti si erano accumulati inesorabili, fino ad arrivare alla richiesta di sfratto per la ... Leggi su ilparagone

andrzejwilk : RT @Spicci3: Buongiorno a tutti voi Una bella storia oggi Un benefattore, ponendo come condizione di poter restare nell’ombra,ha versato… - MysteryFaith424 : RT @LKaganovich2970: Se fai la Top Ten dei PIÙ GRANDI UOMINI DELLA STORIA almeno tipo 8 sono italiani. Leonardo. Francesco. Federico II di… - AvvPaoletto : @LKaganovich2970 - Gesù Cristo - Alessandro Magno - Mozart (tutti morti a 33 anni o giuù di lì.... pensa cosa avreb… - MonicaMofanta : RT @LKaganovich2970: Se fai la Top Ten dei PIÙ GRANDI UOMINI DELLA STORIA almeno tipo 8 sono italiani. Leonardo. Francesco. Federico II di… - ZitelleArturo : RT @Spicci3: Buongiorno a tutti voi Una bella storia oggi Un benefattore, ponendo come condizione di poter restare nell’ombra,ha versato… -

Ultime Notizie dalla rete : storia Leonardo La casa di Leonardo era finita all'asta, un benefattore ha saldato il debito TPI Da Rosso Fiorentino a Ingres, 455 opere della Collezione Del Bravo donate agli Uffizi

Un lungo viaggio nella storia dell’arte, dal ‘500 al XXI secolo, tra dipinti, sculture e disegni realizzati dai grandi maestri, come Jacopo Vignali, Giovanni Battista Foggini, Rosso Fiorentino, Ingres ...

Leonardo DiCaprio produrrà la serie Island, ispirata all'ultimo romanzo di Aldous Huxley

Island, pubblicato nel 1962, esplora l'idea di una società utopistica che verrà riprodotta sul piccolo schemo grazie all'impegno di Leonardo DiCaprio. Come anticipa Variety, la storia narrata nella se ...

Un lungo viaggio nella storia dell’arte, dal ‘500 al XXI secolo, tra dipinti, sculture e disegni realizzati dai grandi maestri, come Jacopo Vignali, Giovanni Battista Foggini, Rosso Fiorentino, Ingres ...Island, pubblicato nel 1962, esplora l'idea di una società utopistica che verrà riprodotta sul piccolo schemo grazie all'impegno di Leonardo DiCaprio. Come anticipa Variety, la storia narrata nella se ...