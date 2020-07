La Casa di Carta si concluderà con la quinta parte (Di venerdì 31 luglio 2020) La maschera (diventata iconica) di Salvador Dalì per terra, sporca, lasciata lì da chissà chi, abbandonata forse da una fuga frettolosa o da un'attacco improvviso: è con questa immagine che Netflix ha voluto annunciare che la quinta parte de La Casa di Carta sarà l'ultima."parte 5: il colpo giunge al termine", è la didascalia della foto, che in queste ore sta facendo il giro dei social network e che sta già scatenando i numerosissimi fan della serie spagnola diventata, nel giro di circa tre anni, un vero e proprio fenomeno globale.La Casa di Carta si concluderà con la quinta parte pubblicato su TVBlog.it 31 luglio 2020 18:06. Leggi su blogo

La Casa di Carta 5 sarà l’ultima stagione della serie dei record di Netflix. Per fortuna, verrebbe da dire, perché già la terza e la quarta mostravano la corda rispetto alle prime due parti. Di come ...(ANSA) - ROMA, 31 LUG - Le riprese inizieranno il 3 agosto e si terranno in Spagna, Danimarca e Portogallo: Netflix annuncia la quinta e ultima parte de La Casa di Carta, creata da Alex Pina e prodott ...