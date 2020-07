Il Mattino: “Due morti per coronavirus al Cotugno” (Di venerdì 31 luglio 2020) Continuano ad arrivare notizie non proprio confortanti sull’epidemia di coronavirus in Campania. Il Mattino scrive che nelle ultime 24 ore sono state registrate due vittime all’ospedale Cotugno. coronavirus: due decessi all’ospedale Cotugno di Napoli. Si tratta di un uomo di 85 anni, affetto da numerose patologie pregresse e di un altro uomo di 46 anni, arrivato in condizioni critiche al pronto soccorso. Entrambi erano ricoverati in terapia sub intensiva. Ad ora, al Cotugno, ci sono sette ricoverati positivi al coronavirus: quattro in sub intensiva e tre in reparto ordinario. L'articolo Il Mattino: “Due morti per coronavirus al Cotugno” ilNapolista. Leggi su ilnapolista

