Guardia giurata uccide moglie | poi si suicida con la pistola d’ordinanza (Di venerdì 31 luglio 2020) In provincia di Torino una Guardia giurata uccide la moglie per poi ammazzarsi a sua volta. L’arma del delitto è la pistola utilizzata per il suo lavoro. Una Guardia giurata uccide la moglie e poi si toglie la vita. L’omicidio suicidio, l’ennesimo registrato solamente negli ultimi tempi in Italia, ha avuto luogo in Piemonte. Ed … L'articolo Guardia giurata uccide moglie poi si suicida con la pistola d’ordinanza è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

LaStampa : Ancora un femminicidio nel Torinese. - rep_torino : Omicidio suicidio a Vinovo, nel Torinese: una guardia giurata uccide la compagna e si spara [di CARLOTTA ROCCI] [ag… - libellula58 : RT @LaStampa: Ancora un femminicidio nel Torinese. - Ansa_Piemonte : Omicidio-suicidio, uccide compagna e si spara. A Vinovo, nel Torinese. L'uomo era una guardia giurata #ANSA - a42nno : RT @MediasetTgcom24: Torino, guardia giurata uccide la compagna e poi si toglie la vita #vinovo -