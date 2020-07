Giappone, produzione industriale in recupero a giugno (Di venerdì 31 luglio 2020) (Teleborsa) – giugno positivo per la produzione delle fabbriche Giapponesi. Secondo la stima preliminare del Ministero del Commercio Internazionale e dell’Industria Giapponese (METI), l’indice destagionalizzato della produzione industriale dovrebbe esser salito del 2,7% dopo il -8,9% registrato a maggio. Le previsioni per i due mesi successivi evidenziano il proseguimento di un trend positivo: quella ad un mese (luglio) un aumento dell’11,3% e quella a due mesi (agosto) una crescita del 3,4%. Su base annua il dato non destagionalizzato della produzione è indicato ancora in contrazione pari a -17,7%. L’aumento della produzione a giugno è stato causato dalla forte crescita delle consegne, che ... Leggi su quifinanza

Ultime Notizie dalla rete : Giappone produzione Giappone, produzione industriale in recupero a giugno Il Messaggero Giappone: rimbalzo della produzione a giugno, meglio del previsto. Disoccupazione in lieve calo

