Franco Pasqualetti Un'inchiesta interna della Questura. Un fascicolo aperto dalla (Di venerdì 31 luglio 2020) Sono le conseguenze del pestaggio denunciato da un ragazzo romano di 23 anni e riportato ieri in esclusiva da Leggo. I protagonisti sono due agenti in servizio presso il Reparto Volanti della ... Leggi su leggo

Dondolino72 : RT @betman: ESCLUSIVO/ Roma, denuncia choc di Marco: «Fermato e picchiato a sangue da un poliziotto in borghese». Franco Pasqualetti per @l… - ciaopigi : RT @betman: ESCLUSIVO/ Roma, denuncia choc di Marco: «Fermato e picchiato a sangue da un poliziotto in borghese». Franco Pasqualetti per @l… - leggoit : RT @betman: ESCLUSIVO/ Roma, denuncia choc di Marco: «Fermato e picchiato a sangue da un poliziotto in borghese». Franco Pasqualetti per @l… - betman : ESCLUSIVO/ Roma, denuncia choc di Marco: «Fermato e picchiato a sangue da un poliziotto in borghese». Franco Pasqua… -

Ultime Notizie dalla rete : Franco Pasqualetti Franco PasqualettiUn'inchiesta interna della Questura. Un fascicolo aperto dalla Leggo.it La denuncia di un ragazzo romano: «Ridotto così da un poliziotto in borghese»

Una notte a Trastevere, il ritorno a casa e una brutta avventura per un ragazzo di 23 anni di Roma. È stato affiancato da una 500 XL con a bordo due uomini. Questi ultimi hanno iniziato a litigare, tr ...

VENEZIA RIPARTE CON L'ARTE DI PRO BIENNALE

Giovedì 23 luglio il Professore, infatti, ha dato il via all'esposizione insieme all'organizzatore della manifestazione Salvo Nugnes, curatore di mostre e grandi eventi, allo Spoleto Pavilion presso l ...

Una notte a Trastevere, il ritorno a casa e una brutta avventura per un ragazzo di 23 anni di Roma. È stato affiancato da una 500 XL con a bordo due uomini. Questi ultimi hanno iniziato a litigare, tr ...Giovedì 23 luglio il Professore, infatti, ha dato il via all'esposizione insieme all'organizzatore della manifestazione Salvo Nugnes, curatore di mostre e grandi eventi, allo Spoleto Pavilion presso l ...