Franco Baresi: “Indossare la maglia del Milan è una responsabilità” (Di venerdì 31 luglio 2020) 44 anni di Milan, una bacheca che scoppia di titoli e il numero '6' ritirato in suo onore. La carriera di Franco Baresi al Milan è stata pieni di successi. L'attuale brand-ambassador del club rossonero ha parlato dei suoi 45 anni di Milan ai microfoni di Goal.com.Baresi: "IL Milan HA ANCORA FASCINO"caption id="attachment 1000065" align="alignnone" width="300" Franco Baresi (Getty Images)/captionCon il Milan Baresi ha giocato 719 partite segnando 33 gol. Vent'anni di prima squadra con la quale ha vinto tutto sia in Italia, sia in Europa. Alla domanda su quale sensazione si provi ad indossare la maglia rossonera, Kaiser Franz ha risposto così: "Pensando alla storia di ... Leggi su itasportpress

