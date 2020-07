Franca Valeri compie 100 anni, un secolo di ironia e genialità: intramontabile il suo 'cretinetti' ad Alberto Sordi (Di venerdì 31 luglio 2020) Foglietta e Minaccioni, omaggio a Franca Valeri alla Festa del Cinema: 'Ha scritto la grammatica della comicità' 20 October 2019 Franca Valeri compie 100 anni. Attrice di teatro e cinema, ... Leggi su romatoday

dariabig : Domani compie 100 anni e lui vuole sposarla, ora basta, non ci vado. - virginiaraggi : Auguri di cuore a Franca Valeri, che oggi compie 100 anni. Grande attrice, amatissima dagli italiani. Con i suoi pe… - RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #31luglio 1920 nasce Franca #Valeri, #attrice, sceneggiatrice, autrice e regista.… - mbergh68 : RT @PaolaCorb: Non odio l'umanità. Semplicemente evito le persone che non mi piacciono. Franca Valeri - Teresio_Boccia : RT @mirella_trento: 'Con i cani mi sento tranquilla e felice. Con le persone...ci dovrei pensare' Franca Valeri attrice straordinaria e… -