Formula 1 | primo pilota positivo al coronavirus

Sergio Perez è risultato positivo in un test di coronavirus il giorno prima dell'inizio delle prove del Gran Premio di Formula 1 di Gran Bretagna. Il pilota del team Racing Point inizialmente aveva registrato un test inconcludente per Covid-19 , con la FIA che confermava che Perez sarebbe stato messo in isolamento. Il trentenne, attualmente sesto nella classifica 2020 dopo tre gare, ha poi avuto un nuovo test che è risultato positivo, il che significa che non parteciperà al GP di Gran Bretagna questo fine settimana – che prevede ancora di andare avanti. Sergio Perez primo pilota positivo al coronavirus salterà il Gran Premio di Gran Bretagna Una dichiarazione del team Racing Point recita:

