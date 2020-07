Diletta Leotta rompe il silenzio sulla storia con Daniele Scardina (Di venerdì 31 luglio 2020) Diletta Leotta ha rotto il silenzio sulla sua storia con Daniele Scardina in un’intervista al settimanale Gente. La storia tra Diletta Leotta e Daniele Scardina, dopo aver conquistato la cronaca rosa di tutta Italia, sembra essere arrivata al capolinea. Da settimane infatti i due non pubblicano più foto insieme e hanno anche deciso di fare vacanze separate. La curiosità su cosa sia successo al loro rapporto è tanta, ma fino ad oggi nessuno dei due aveva parlato della loro relazione. È la conduttrice di DAZN la prima a rompere il silenzio, confidandosi in un’intervista al settimanale Gente. Secondo la giovane ... Leggi su bloglive

