Decreti immigrazione, Faraone, Iv,: 'intesa chiusa, ora la palla passa a Conte' (Di venerdì 31 luglio 2020) 'Noi siamo per fare il più in fretta possibile. I provvedimenti precedenti erano disumani e inutili per la sicurezza', ha detto il parlamentare di Italia Viva a Omnibus Leggi su tg.la7

I richiedenti asilo potranno essere accolti negli ex Sprar, come già avvenuto in passato. È questa una delle modifiche su cui la maggioranza di Governo ha trovato un'intesa per la modifica dei dl Sicu ...

La grande tempesta arriva dal mare. È quella che rischia di travolgere gli argini estremamente fragili rappresentati dalle politiche del governo sull’immigrazione. Tanto è vero che per Matteo Salvini ...

