Coronavirus, Zaia: “La caserma Casier-Treviso è una zona rossa, da lì nessuno deve uscire” (Di venerdì 31 luglio 2020) “Stamattina ho sentito il prefetto di Treviso. Stiamo ragionando per capire se abbiamo potestà giuridica per fare qualcosa di più a Treviso. Per me quella caserma di Casier-Treviso è una zona rossa: lo è quantomeno da un punto di vista sanitario“: lo ha affermato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, durante in consueto punto stampa presso la sede della Protezione Civile di Marghera. “Da quella caserma nessuno deve uscire, a meno che non dichiarino di fare la quarantena da altre parti. Penso che quella caserma debba essere gestita in maniera assolutamente severa. La gestione del piano di sanità pubblica è una ... Leggi su meteoweb.eu

