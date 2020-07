Coronavirus, Johnson annuncia: “Allentamento delle restrizioni slitta di due settimane. Dobbiamo tenere la curva sotto controllo” (Di venerdì 31 luglio 2020) In Gran Bretagna slitta di almeno due settimane l’allentamento delle restrizioni, a causa di una recrudescenza del Coronavirus. Lo ha annunciato il premier Boris Johnson. I locali che avrebbero dovuto aprire domani non lo faranno prima del 15 agosto, come i bowling, i casinò e le piste di pattinaggio, secondo quanto ha detto Johnson. “Con l’aumento dei numeri, riteniamo che sia necessario premere il pedale del freno per tenere sotto controllo il virus“, ha spiegato. Stamane erano scattate nuove restrizioni nel nord dell’Inghilterra. L'articolo Coronavirus, Johnson annuncia: “Allentamento delle ... Leggi su ilfattoquotidiano

