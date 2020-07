Coronavirus: in Calabria 4 nuovi casi positivi (Di venerdì 31 luglio 2020) CATANZARO (ITALPRESS) – Quattro nuovi casi di Coronavirus sono stati registrati in Calabria, dove ad oggi sono stati effettuati 118.634 tamponi. E’ quanto emerge dal bollettino della Regione, secondo cui le persone risultate positive al Covid 19 sono 1.266 (+4 rispetto a ieri), quelle negative sono 117.368.Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro 2 in reparto; 2 in isolamento domiciliare; 183 guariti; 33 deceduti; Cosenza: 22 in isolamento domiciliare; 436 guariti; 34 deceduti; Reggio Calabria: 1 in reparto; 18 in isolamento domiciliare; 260 guariti; 19 deceduti; Crotone: 2 in isolamento domiciliare; 113 guariti; 6 deceduti; Vibo Valentia: 5 in isolamento domiciliare; 80 guariti; 5 deceduti.Il totale dei ... Leggi su ildenaro

