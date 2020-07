Ciampino, tragico incidente davanti al Comune: morto un 21enne (Di venerdì 31 luglio 2020) Un tragico incidente questa mattina a Ciampino, in pieno centro, è costato la vita a un ragazzo di appena 21 anni. Si è trattato di un urto di lieve entità, avvenuto tra una moto Suzuki e una Volkswagen Passat. La moto, condotta dal 21enne, proveniva da via di Morena e viaggiava in direzione XXIV Maggio quando ha urtato, per motivi ancora da appurare, con l’auto guidata da un 40enne, proprio davanti al Municipio. A seguito dell’urto, seppur lieve, il ragazzo ha perso il controllo del mezzo, è scivolato ed è andato ad impattare contro il marciapiede con la testa. Il colpo deve essere stato in un punto fatale, perché il giovane è apparso immediatamente in condizioni serissime: nonostante i soccorsi siano arrivati presto e si sia provato a ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Ciampino, tragico incidente davanti al Comune: morto un 21enne -

Ultime Notizie dalla rete : Ciampino tragico Tragico incidente davanti al Comune di Ciampino, coinvolto un ragazzo di 21 anni Castelli Notizie Tragico incidente davanti al Comune di Ciampino, coinvolto un ragazzo di 21 anni

Tragico incidente stamattina a Ciampino, proprio sotto al Municipio, dove un ragazzo di 21 anni del posto, a bordo di una moto Suzuki, è andato a scontrarsi contro un’auto, una Passat Volkswagen. L’in ...

Ciampino, Diritti in Comune: "Territorio, memoria, equilibrio di genere. Serve più cura per la nostra toponomastica"

In un periodo in cui la potenza della toponomastica torna centrale, per raccontare e rivendicare vicende dimenticate e rileggerne le implicazioni storiche, a Ciampino non possiamo ... fatta menzione ...

Tragico incidente stamattina a Ciampino, proprio sotto al Municipio, dove un ragazzo di 21 anni del posto, a bordo di una moto Suzuki, è andato a scontrarsi contro un’auto, una Passat Volkswagen. L’in ...In un periodo in cui la potenza della toponomastica torna centrale, per raccontare e rivendicare vicende dimenticate e rileggerne le implicazioni storiche, a Ciampino non possiamo ... fatta menzione ...