Bomba di El Chiringuito: “L’Inter fa sul serio per Messi, cifre astronomiche” (Di venerdì 31 luglio 2020) Lionel Messi-Inter. È la telenovela dell’estate e giorno dopo giorno l’ipotesi diventa sempre più concreta. Ad accendere i sogni dei tifosi nerazzurri nelle ultime ore vi è anche l’indiscrezione della nota trasmissione televisiva spagnola ‘El Chiringuito’ che via Twitter annuncia “L’Inter fa sul serio per Messi” sottolineando che l’affare permetterebbe a Leo di guadagnare “cifre astronomiche”. 💣💥 EL INTER VA EN serio a por Messi: sueldo astronómico 💶💶💶. 🚨 TODAS LAS CIFRAS a las 15:15 en #JUGONES con @jpedrerol. 🚨 pic.twitter.com/ECnPJKHE0A — El Chiringuito TV (@elChiringuitotv) July ... Leggi su sportface

lukalauti : Mancano 10 minuti alla bomba del Chiringuito ???? - DavideAntonelli : @CAMARDELLAGio Ah beh buon per loro. Però è da chiarire che il Chiringuito ha preso la bomba Ronaldo alla Juve per ovvi motivi. - sportface2016 : Bomba di El Chiringuito: 'L'#Inter fa sul serio per #Messi' - Fracal971 : RT @fcin1908it: Bomba dalla Spagna, El chiringuito: Conte sogna in grande, per la sua Inter vuole Bale! - - NackaSkoglund89 : RT @fcin1908it: Bomba dalla Spagna, El chiringuito: Conte sogna in grande, per la sua Inter vuole Bale! - -

Lionel Messi-Inter. È la telenovela dell'estate e giorno dopo giorno l'ipotesi diventa sempre più concreta. Ad accendere i sogni dei tifosi nerazzurri nelle ultime ore vi è anche l'indiscrezione della ...

La nota trasmissione televisiva El Chiringuito lancia la bomba di mercato. "L'Inter fa sul serio per Lionel Messi", si legge su Twitter. Nuovi dettagli sulle "cifre astronomiche" arriveranno nel corso ...

