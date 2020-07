Bolsonaro, la denuncia per genocidio può diventare un boomerang (Di venerdì 31 luglio 2020) Domenica 26 luglio, una coalizione sindacale capeggiata da Uni Saúde, sindacato medico che fa parte della Uni Global Union, e Cut (Central Única dos Trabalhadores, alleata con il Pt) hanno presentato al Tpi (Tribunale Penale Internazionale) una denuncia contro Jair Bolsonaro per crimini contro l’umanità e genocidio durante l’emergenza Covid. Pur se alcune delle motivazioni citate nel documento sono ineccepibili – quali il comportamento irresponsabile del presidente che sovente si presenta in pubblico senza maschera, minimizzando la gravità della pandemia – l’assenza di un ministro competente alla Salute dopo il siluramento di Mandetta e le dimissioni di Nelson Teich – e la sua contrarietà al distanziamento sociale, nel complesso i termini della ... Leggi su ilfattoquotidiano

