Bianca Guaccero, tra un bikini e un altro spuntano parole dolcissime per lui: “Mi manchi…” (Di venerdì 31 luglio 2020) È tempo di vacanze, sole e mare per Bianca Guaccero, che dopo questa strana stagione televisiva si sta godendo l’estate 2020 nella sua Puglia, circondata dagli affetti più cari. Ma non dimentica comunque di rendere partecipi anche i suoi follower delle sue giornate all’insegna del divertimento e del relax. Come la foto che la bella conduttrice di Bitonto ha caricato sul suo profilo Instagram qualche giorni fa. Una foto pazzesca e super sexy di lei con un micro bikini leopardato. I like e i commenti? A valanga. E tra i tanti sottolineano un “Décolleté perfetto”, c’è anche chi stuzzica la Guaccerocon commenti più diretti: “Gnocca”. E ancora: “Il tuo seno è perfetto, difficile averlo così dopo una gravidanza. ... Leggi su caffeinamagazine

RaiUno : Una serata speciale per raccontare la vita e le canzoni di #FabrizioDeAndré. #UnaStoriaDaCantare STASERA, sabato… - RaiDue : Ognuno ha il suo soprannome, ma quello della Regina Elisabetta è veramente sorprendente e inaspettato ?? E il tuo qu… - fabio_giannella : RT @DettoFattoRai2: Sfida a colpi di scatti tra @bianca_guaccero e @jonathankash ?? Il risultato è da Superclassifica! ?? #dettofattorai http… - manubaffo53 : RT @DettoFattoRai2: Sfida a colpi di scatti tra @bianca_guaccero e @jonathankash ?? Il risultato è da Superclassifica! ?? #dettofattorai http… - DENUBBIO : Bianca Guaccero come non si era mai vista: micro-bikini leopardato e squarcio proibito sul seno -

Ultime Notizie dalla rete : Bianca Guaccero Bianca Guaccero, le tenere parole di Jonathan Kashanian: “Mi manchi” DiLei Vip Bianca Guaccero, le tenere parole di Jonathan Kashanian: “Mi manchi”

È tempo di relax per Bianca Guaccero, che si sta godendo le sue vacanze in Puglia, circondata dagli affetti più cari. Tuttavia c’è una persona, diventata fondamentale per lei, che manca all’appello: s ...

Sospeso Resta a Casa e Vinci

Rai 2 può tirare un sospiro di sollievo: oggi andranno in onda le ultime puntate di Resta a Casa e Vinci e L’Italia Che Fa, le due trasmissioni che hanno consegnato al pomeriggio della rete un sonoro ...

È tempo di relax per Bianca Guaccero, che si sta godendo le sue vacanze in Puglia, circondata dagli affetti più cari. Tuttavia c’è una persona, diventata fondamentale per lei, che manca all’appello: s ...Rai 2 può tirare un sospiro di sollievo: oggi andranno in onda le ultime puntate di Resta a Casa e Vinci e L’Italia Che Fa, le due trasmissioni che hanno consegnato al pomeriggio della rete un sonoro ...