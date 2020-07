Bacche di sambuco, antiossidanti e ipocaloriche: i benefici nella dieta (Di venerdì 31 luglio 2020) Provenienti da una delle piante medicinali più apprezzate al mondo, le Bacche di sambuco sono caratterizzate da benefici che vale la pena conoscere. Entrando nel vivo della loro composizione nutritiva, troviamo nutrienti preziosi, come per esempio la vitamina C e antiossidanti come gli antociani e i composti fenolici, per non parlare delle fibre. Nel corso degli anni, la scienza ha più volte indagato le proprietà benefiche delle Bacche di sambuco. Degno di nota, tra i tanti lavori di ricerca effettuati in questi anni, è uno studio condotto nel 2014 da un’equipe attiva presso l’Università di scienze della vita di Poznań (Polonia). Gli esperti che l’hanno gestito hanno confermato la presenza di componenti ad alta attività ... Leggi su dilei

