Tumori al seno: in arrivo terapia su misura con mutazione PIK3CA (Di giovedì 30 luglio 2020) L’oncologo? È come un sarto. Grazie allo studio delle mutazioni delle cellule tumorali, può “attagliare” su misura per ogni paziente il trattamento medico più indicato. Ora, per lo specialista che ha in cura le donne con il tumore al seno in fase avanzata, si sta avvicinando una possibilità in più: quella di cucire perfettamente in base al bisogno la terapia in presenza di una particolare mutazione, chiamata PIK3CA, nelle donne che presentano recettori ormonali positivi e recettori HER-2 (altra caratteristica delle cellule neoplastiche) negativo. In Europa il farmaco ha avuto il via libera e in futuro dovrebbe arrivare anche in Italia. Cosa dicono gli studi L’ente regolatorio continentale, cioè l’EMA, ha approvato questo trattamento ... Leggi su dilei

SkyTG24 : Tumori, individuato un nano-farmaco per contrastare quello al seno - MedMedicine : Cancro al seno, approvata in Europa la prima terapia per la mutazione PIK3CA - MedMedicine : Tumore al seno, a cosa servono i test genomici? - sessa_ale : RT @sessa_ale: A renderlo ‘famoso’ fu il caso di Angelina Jolie nel 2013, ma la scoperta delle gene BRCA, responsabile di tumori ereditari… - ebookecm : Un nuovo modello di predizione del rischio individuale di metastasi in donne con tumori mammari di tipo luminale, c… -