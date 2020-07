Strage di Bologna, Mattarella: “Restiamo vigili per evitare le avvisaglie di strategie del terrore” (Di giovedì 30 luglio 2020) “La mia presenza qui ha questo significato: la partecipazione al dolore che rimane, la solidarietà della Repubblica per questo dolore. Il dovere del ricordo della memoria perché non si smarrisca mai la consapevolezza di quanto avvenuto e che va impedito per il futuro”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in stazione a Bologna per rendere omaggio alla lapide che ricorda i caduti nella sala d’aspetto dove esplose la bomba il 2 agosto 1980. Il capo dello Stato ha anche parlato dell’importanza di “ribadire la sollecitazione a sviluppare ogni impegno per la verità con ogni elemento che possa contribuire a raggiungerla pienamente”. L'articolo Strage di Bologna, Mattarella: “Restiamo vigili per ... Leggi su ilfattoquotidiano

Quirinale : #Bologna - il Presidente #Mattarella depone una corona di fiori sulla lapide che, nella sala d’aspetto della stazio… - Agenzia_Ansa : Strage di #Bologna: 2 agosto 1980, quel sabato di orrore LO SPECIALE #ANSA - eziomauro : Strage di Bologna, 2 agosto 1980: vicini alla verità sui mandanti, 40 anni dopo | Rep - SilviaNicolucci : RT @mentecritica: Ogni anno, per qualche giorno, parte la lagnosa commemorazione per la strage di Bologna. Un capitolo ancora aperto, come… - Lastoria1897A : RT @mentecritica: Ogni anno, per qualche giorno, parte la lagnosa commemorazione per la strage di Bologna. Un capitolo ancora aperto, come… -