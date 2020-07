Stesso sguardo e stesso broncio di oggi: la cantante è “rimasta uguale” (Di giovedì 30 luglio 2020) “Sei solo cresciuta, ma sei rimasta tu con le tue idee, la tua fragilità, il tuo amore, la tua purezza, la tua umiltà, la tua forza e i tuoi sentimenti. Ti voglio bene”. Una dedica dolcissima con tanto di foto confronto tra il passato e il presente che la cantante ha subito ripostato tra le sue Storie. D’altronde ha da sempre un rapporto speciale con le persone che la seguono e poi la particolarità di questa dedica che probabilmente l’ha colpita sta nel collage: a sinistra una foto sua da bambina, con un cerchietto tra i capelli biondi e il grembiule bianco, e a destra una foto più recente. Ma stesso sguardo, stesso viso e stesso broncio. Quegli scatti messi vicini devono aver ... Leggi su caffeinamagazine

Emma Marrone ha un rapporto speciale con le persone che la seguono, e non ha mai avuto paura di dimostrarlo: proprio nelle sue stories di Instagram la cantante ha ricondiviso una dedica che una sua fa ...Si comincia da Sant’Elia, il Bronx di Cagliari, restituito come luogo carico e suggestivo, dove si stratificano storie che producono immagini, racconti, cibi, in tragitti che scovano ogni anfratto di ...