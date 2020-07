Sarri in vista del Lione: “Preoccupano i gol subiti. Dybala? Ci proviamo” – VIDEO (Di giovedì 30 luglio 2020) Maurizio Sarri, tecnico del Napoli, è intervenuto al termine della sconfitta contro il Cagliari. Ecco le sue dichiarazioni su Dybala Maurizio Sarri, tecnico del Napoli, è intervenuto al termine della sconfitta contro il Cagliari. Ecco le sue dichiarazioni su Paulo Dybala: «Non bisogna preoccuparsi della partita. I gol subiti? Sì, ne abbiamo subiti di più del dovuto, quello è preoccupante. Dybala è un gran giocatore, manca a chiunque. C’è una piccola speranza di recuperarlo, poi capiremo quanti minuti potrà fare» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

