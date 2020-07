Regionali, arriva la sforbiciata nella coalizione di De Luca: saltano 7 liste (Di giovedì 30 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – arriva la sforbiciata. Nello Mastursi, braccio operativo della campagna elettorale del governatore uscente del Pd Vincenzo De Luca, lavora all’accorpamento delle lista. Al momento sono 17 i simboli: l’obiettivo è arrivare a 10. Messaggio ribadito nel corso del vertice che si è tenuto ieri alla stazione Marittima di Napoli. Tre simboli, Verdi, Davvero Verdi e Moderati dovrebbero confluire in un’unica lista. Fusione anche tra Repubblicani e Socialisti. Centro Democratico e Popolari (lista di Ciriaco de Mita) dovrebbero confluire in un’unica formazione. Confermata, al momento, la lista Campania Popolare che fa riferimento all’ex assessore regionale Pasquale Sommese. La sforbiciata è stata richiesta dal Pd che ... Leggi su anteprima24

Giancagt6 : Vi si sta tutto ritorcendo controllo @pdnetwork @Mov5Stelle fate bene a tenervi strette le poltrone ma intanto set… - Cia_Agricoltura : Su @sole24ore il progetto #Cia e @jpmorgan a sostegno degli #agricoltoriItaliani in emergenza #Covid ?? Presto onli… - primocanale : Regionali, Forza Italia-Liguria Popolare arriva l'intesa per il 'grande centro' - Telebari : Regionali in Puglia e doppia preferenza, l’approvazione non arriva: dopo accesa discussione viene meno numero legal… - passeg : @GGuazzaloca @graziano_delrio Aspetta... Ora arriva la risposta '.. Eh ma allora rivuoi Salvini!? ' Oppure, se par… -

Ultime Notizie dalla rete : Regionali arriva Regionali, Forza Italia-Liguria Popolare arriva l'intesa per il 'grande centro' Primocanale Coronavirus, il bollettino di oggi 30 luglio: 3 vittime

È il dato del bollettino quotidiano diffuso del ministero della Salute. Il totale dei morti dall'inizio della pandemia arriva a ?35.132. La situazione regione per regione Basilicata Sono risultati ...

Incentivi Piemonte, dalla Regione e dalle Camere di Commercio 6 milioni per la mobilità sostenibile

Su indicazione dell’assessore regionale all’Ambiente ... con una massa non superiore a 5 t potrà beneficiare di un contributo di 11.000 euro che arriva fino a 20.000 euro per quelli superiori a 5 t.

È il dato del bollettino quotidiano diffuso del ministero della Salute. Il totale dei morti dall'inizio della pandemia arriva a ?35.132. La situazione regione per regione Basilicata Sono risultati ...Su indicazione dell’assessore regionale all’Ambiente ... con una massa non superiore a 5 t potrà beneficiare di un contributo di 11.000 euro che arriva fino a 20.000 euro per quelli superiori a 5 t.