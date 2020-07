Previsioni Meteo, quando finirà l’ondata di caldo? Brutte notizie per il Sud (Di venerdì 31 luglio 2020) Previsioni Meteo – E’ iniziata la fase clou dell’ondata di caldo che sta colpendo l’Italia in questi giorni: nel pomeriggio di Giovedì 30 Luglio la temperatura ha raggiunto +40°C a Cosenza, +39°C a Roma, +38°C a Firenze, Perugia, Mantova, Frosinone, Latina, Foggia e Iglesias, +37°C a Padova, Taranto, Viterbo, Prato, Siena, Arezzo, Reggio Calabria, Oristano e Caltanissetta, +36°C a Bologna, Udine, Lecce, Crotone, Matera, Olbia, Pordenone e Forlì, +35°C a Milano, Torino, Catania, Trento, Bolzano, Parma, L’Aquila, Modena, Reggio Emilia, Ravenna, Asti, Alessandria, Ferrara e Treviso. Le temperature aumenteranno ulteriormente nella giornata di Venerdì 31 Luglio in tutto il Paese, con picchi di +43°C in Sardegna e +40°C su tutto il ... Leggi su meteoweb.eu

