Panchina Fiorentina, l’annuncio ufficiale: “Iachini con noi anche la prossima stagione” (Di giovedì 30 luglio 2020) Attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale, la Fiorentina annuncia di aver prolungato il rapporto con il tecnico Giuseppe Iachini anche per la prossima stagione, la 2020-2021. “Beppe Iachini è arrivato in un momento molto complicato per la squadra ed è riuscito, nonostante tutte le difficoltà di un’annata unica e incredibile sotto tutti i punti di vista, a dare compattezza all’ambiente ed a risalire la classifica. Proprio per questo sono convinto che il Mister si meriti l’opportunità della riconferma e di poter lavorare con la squadra sin dall’inizio della stagione. In questi mesi ho apprezzato la sua serietà, il suo impegno e le sue competenze e credo sia giusto riconoscere il buon lavoro che ha fatto insieme allo staff. La ... Leggi su calcioweb.eu

