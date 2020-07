Open Arms, Salvini a processo "Festeggiano vigliacchi e scafisti" (Di giovedì 30 luglio 2020) L'aula del Senato ha autorizzato l'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini nell'ambito della vicenda Open Arms. L'assemblea di palazzo Madama ha infatti respinto con 141 voti favorevoli e 149 contrari e un astenuto la relazione del presidente della Giunta per le Autorizzazioni Maurizio Gasparri che dava lo stop ai magistrati Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

