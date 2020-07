Nina Moric rifiuto inaspettato | Scelta inaspettata per il Grande Fratello Vip (Di giovedì 30 luglio 2020) Nina Moric spiega il suo rifiuto inaspettato e la sua voglia di non partecipare alla nuova edizione del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. La showgirl durante l’ultimo periodo è stata protagonista indiscussa di tantissimi programmi tv e la causa riguardava la sua vita privata e la sua storia con Luigi Mario Favolo. Una parentesi che Nina cerca di dimenticare ma che l’ha portata in tantissimi salotti Mediaset tra azioni legali, denunce ma soprattutto pianti disperati e discussioni in diretta tv. La showgirl nelle ultime settimane sembra voler mettere da parte tutto e archiviare per sempre la lunga storia d’amore con Favoloso, decidendo di lasciarsi andare tra le braccia della sua nuova fiamma. Al settimanale Nuovo Tv, ... Leggi su giornal

vincycernic95 : @TRASHPERSON18 CHIEDE ALLA MORIC PERCHÉ LE DICONO CHE È MATTA QUANDO NINA STAVA E STA PIÙ SUONATA DI LEI ??? - emanuele2punto0 : @cottytorino @bertagiu Ma chi è? Nina Moric? - zazoomblog : Grande Fratello Vip anche Nina Moric dice no: perchè non vuole entrare nella Casa - #Grande #Fratello #anche… - zazoomblog : Nina Moric rinuncia la Grande Fratello Vip : mi devo disintossicare - BITCHYFit : La verità su Nina Moric al Grande Fratello Vip -

Nina Moric è sicuramente una delle showgirl più conosciute e chiacchierate del momento. La bella croata entrerà nella casa più spiata d'Italia? Scopriamolo insieme. Tutti si stanno chiedendo se la bel ...

