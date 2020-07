Mogol-Battisti, la compilation del "partito armato" (Di giovedì 30 luglio 2020) Mogol-Battisti-BR. La notizia addolorerà coloro che ancora adesso nutrono un’idea, come dire, “sinfonica”, alta, wagneriana di sinistra del cosiddetto “partito armato”, i convinti di essere a suo tempo pronti a “colpire il cuore dello Stato”, nel nostro tristo caso le cosiddette Brigate rosse. Giulio Rapetti Mogol, l’altra metà di Lucio Battisti, il lato B della sua musica, in un’intervista compunta racconta che, secondo informazioni credibili dal mondo conosciuto giunte, ripetiamo, assolutamente attendibili, i carcerieri di Aldo Moro, laggiù in fondo alla Cassia, oltre Tomba di Nerone, nel proverbiale “covo”, se non prigione, di via Gradoli a Roma, custodissero tutti i dischi siglati dalla magica ... Leggi su huffingtonpost

