Lazio, dopo il Napoli tutti in vacanza: il raduno è fissato per il 20 agosto a Formello (Di giovedì 30 luglio 2020) Niente festa Scudetto ma la consapevolezza di aver disputato un ottimo campionato e aver raggiunto l’obiettivo Champions. dopo la vittoria contro il Brescia nella quale Ciro Immobile si è portato a -1 dal record di reti di Gonzalo Higuain, la Lazio ha festeggiato il finale di stagione in un locale zona Fleming. Secondo quanto riportato dal Messaggero, dopo la trasferta di Napoli il club biancoceleste concederà le vacanze ai propri calciatori in mancanza di impegni Uefa. Il ritrovo è fissato per il 20 agosto a Formello e dopo soli tre giorni la squadra partirà per il ritiro di Auronzo di Cadore che terminerà il 3 settembre in attesa di conoscere le date della nuova stagione. Leggi su sportface

nzingaretti : È fatta! Dopo 12 anni il Lazio è fuori dal commissariamento della sanità. Ora assunzioni e investimenti per una nuo… - nzingaretti : Dopo la grande vittoria sul #RecoveryFund l'Italia sta ripartendo. Lo dico anche da amministratore: grazie al Gover… - Agenzia_Ansa : #coronavirus E' allarme #badanti nel #Lazio dopo i casi di due donne positive rientrate dalla #Romania #ANSA - sportface2016 : #Lazio | Dopo il #Napoli tutti in vacanza: il raduno è fissato per il 20 agosto a Formello - Etruria72 : Covid e Decreti,il Tar Lazio faCadere il'segreto'sui Dpcm di Conte I giudici ammin. vi hanno accolto il ricorsoPres… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio dopo Lazio, dopo il Napoli appuntamento a Formello per il 20 agosto. La squadra partirà per Auronzo il 23 LazioNews Diego Lopez: «Brescia stanco. Persi punti pesanti dopo il lockdown»

Diego Lopez ha fatto il punto della situazione in casa Brescia: le parole del tecnico in vista del match contro la Sampdoria Diego Lopez, allenatore del Brescia, ha commentato la sconfitta contro la L ...

PREVALE 2020: NEL LAZIO MIGLIORANO LE CURE E DIMINUISCONO DISEGUAGLIANZE

Nel Lazio migliorano le cure, diminuiscono le diseguaglianze di accesso a livello geografico e diminuisce la mortalità evitabile (circa 960 decessi in meno per infarto). Durante la fase di Lockdown l’ ...

Diego Lopez ha fatto il punto della situazione in casa Brescia: le parole del tecnico in vista del match contro la Sampdoria Diego Lopez, allenatore del Brescia, ha commentato la sconfitta contro la L ...Nel Lazio migliorano le cure, diminuiscono le diseguaglianze di accesso a livello geografico e diminuisce la mortalità evitabile (circa 960 decessi in meno per infarto). Durante la fase di Lockdown l’ ...