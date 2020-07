L’attore Fabio Fulco annuncia le nozze con Veronica Papa (Di giovedì 30 luglio 2020) Lʼattore Fabio Fulco sposerà molto presto la modella Veronica Papa, ma lancia una frecciatina alla ex Cristina Chiabotto. 25 anni di differenza di età tra i due Fabio Fulco molto presto convolerà a nozze con la bellissima modella 25enne Veronica Papa. I due stanno insieme da poco, ma in un’intervista rilasciata al settimanale “Intimità” l’attore ha rivelato di aver trovato in lei la voglia di crearsi una famiglia e avere dei figli. Il suo sogno era stato infranto in un primo momento da Cristina Chiabotto. Quest’ultima l’aveva lasciato a un passo dall’altare dopo una relazione lunga 12 anni. Nonostante ora abbia ritrovato la felicità, l’affascinante ... Leggi su zon

