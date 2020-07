Io robot: trama, cast, trailer e streaming del film in onda su Italia 1 (Di giovedì 30 luglio 2020) Questa sera, 30 luglio 2020, in prima serata su Italia 1 va in onda Io robot, film del 2004 per la regia di Alex Proyas. La pellicola, ispirata all’antologia Io, robot dello scrittore di fantascienza Isaac Asimov, descrive le Tre leggi della robotica che nel film regolano il rapporto tra uomini e robot. Ma vediamo tutto quello che c’è da sapere sul film: dalla trama al cast, dal trailer a dove vedere la pellicola in tv o in streaming. trama Romanzo capolavoro di Asimov riportato in versione cinematografica con grande maestria. Investigatore indaga su un suicidio misterioso di un progettista di robot.Sospetto ... Leggi su tpi

