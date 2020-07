Intesa Sanpaolo-UBI Banca, le prossime tappe verso la fusione (Di giovedì 30 luglio 2020) (Teleborsa) – In seguito alla chiusura dell’offerta pubblica di acquisto e scambio lanciata da Intesa Sanpaolo su Ubi Banca, l’operazione si avvia verso le prossime tappe necessarie per arrivare alla fusione dell’ex popolare in Cà de Sass. Previsto, la prossima settimana, l’invio di una lettera da parte di Intesa con la quale si chiede la convocazione dell’assemblea dei soci per la nomina di un consiglio d’amministrazione espressione del nuovo socio di maggioranza dell’ex popolare. L’Assemblea di Ubi Banca si svolgerà presumibilmente nel periodo tra il 15 settembre e il 15 ottobre. Sarà, poi, effettuata a fine anno la cessione delle oltre 500 filiali a Bper e ... Leggi su quifinanza

