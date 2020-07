Il governo spedisce i migranti al nord e crea un maxi focolaio di Covid (Di giovedì 30 luglio 2020) Francesca Galici Sono oltre 130 i casi di contagio nell'ex Caserma Serena di Treviso, dove da oltre un mese aumentano le positività tra migranti e operatori La situazione Covid in Veneto è sotto controllo ma preoccupa il nuovo grande focolaio scoperto nell'ex Caserma Serena di Treviso, dove sono stati trovati ben 134 positivi al virus durante lo screening che ha coinvolto i 293 migranti e 22 operatori impiegati nella gestione. Il campanello d'allarme è suonato nei giorni scorsi, quando sono emerse 3 positività all'interno del centro di accoglienza. A confermare la notizia è stato lo stesso governatore del Veneto, Luca Zaia, il cui modello di gestione dell'emergenza sanitaria è stato fondamentale per il contrasto dell'epidemia nei mesi più neri. Il governatore ... Leggi su ilgiornale

