HORIBA ancora una volta protagonista: la virtualizzazione dello sviluppo delle RDE consente di risparmiare 15 milioni di euro (Di giovedì 30 luglio 2020) NUNEATON, Inghilterra, 30 luglio 2020 /PRNewswire/



HORIBA ha lanciato una nuova soluzione virtuale per lo sviluppo delle emissioni in condizioni di guida reale (RDE) che potrebbe comportare per le aziende un risparmio fino a 15 milioni di euro sui requisiti dei veicoli prototipo. Una nuova ricerca rivela che la virtualizzazione dei test RDE potrebbe generare risparmi fino a 15 milioni di euro semplicemente grazie alla diminuzione dei prototipi (PRNewsfoto/HORIBA) Lanciata a livello globale oggi (30 luglio 2020), RDE+ è una soluzione "road to rig" che porta il mondo reale in laboratorio e che, combinata con la simulazione e la validazione virtuali, consente di completare lo ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : HORIBA ancora HORIBA ancora una volta protagonista: la virtualizzazione dello sviluppo delle RDE consente di risparmiare 15 milioni di euro Adnkronos HORIBA ancora una volta protagonista: la virtualizzazione dello sviluppo delle RDE consente di risparmiare 15 milioni di euro

NUNEATON, Inghilterra, 30 luglio 2020 /PRNewswire/ -- HORIBA ha lanciato una nuova soluzione virtuale per lo sviluppo delle emissioni in condizioni di guida reale (RDE) che potrebbe comportare per le ...

NUNEATON, Inghilterra, 30 luglio 2020 /PRNewswire/ -- HORIBA ha lanciato una nuova soluzione virtuale per lo sviluppo delle emissioni in condizioni di guida reale (RDE) che potrebbe comportare per le ...